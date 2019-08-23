Beşiktaş:3 - Göztepe:0

eşiktaş ile Göztepe, Süper Lig ikinci hafta açılış maçında Vofadone Park'ta karşı karşıya geldi. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 45+2'de Güven Yalçın, 54. dakikada Caner Erkin ve 59. dakikada Adem Ljajic kaydetti.



Beşiktaş'ın Tottenham'dan transferi N'Koudou, 61. dakikada Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu ve kısa sürede yaptığı işlerle taraftardan alkış aldı.







İlk hafta Sivasspor deplasmanında 3 gollü mağlubiyet alan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçı kazandı ve puanını 3'e yükseltti. Göztepe ise ilk iki haftayı puansız geçmiş oldu.