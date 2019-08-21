Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov imza töreninde Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Petrov, G.Saray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini vurgulayıp "Ben Yedder'i aldığımız için mutluyuz. Bu sezon çift forvetle oynayacağımız için Falcao'yu da takımda tutmak istiyoruz. Falcao, büyük bir profesyonel. Kendisinin bazı kariyer hedefleri olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesini anlıyoruz. Ancak onu takımda tutmak istiyoruz. Burada bir yıl daha kontratı var ve buna saygı göstermesi gerekiyor." dedi.



Monaco Teknik Direktörü Leonard Jardim'in de tecrübeli golcünün kadroda tutulmasını talep ettiği gelen haberler arasında.

