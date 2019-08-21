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Cenk Tosun dönmek istemiyor

Everton'da forma giyen ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli oyuncu Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Spor / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:41
Cenk Tosun dönmek istemiyor

İngiltere Premiere Lig'e forma giyen Cenk Tosun'dan flaş bir Türkiye açıklaması geldi. Cenk Tosun, kariyer hedefleri ve geleceği ile ilgili bazı değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş'a geri döneceği yönünde çıkan haberlere son noktayı koyan Cenk Tosun 'Türkiye'ye geri dönme gibi bir planım yok' şeklinde konuştu.

Yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, 'En az 2-3 yıl daha Avrupa'da forma giymek istiyorum' diyerek hakkında 'Beşiktaş'a geri dönüyor' şeklinde çıkan haberleri de yalanladı.

Cenk TosunFormaİngiltereTürkiye


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