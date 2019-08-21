Cenk Tosun dönmek istemiyor

İngiltere Premiere Lig'e forma giyen Cenk Tosun'dan flaş bir Türkiye açıklaması geldi. Cenk Tosun, kariyer hedefleri ve geleceği ile ilgili bazı değerlendirmeler yaptı.



Beşiktaş'a geri döneceği yönünde çıkan haberlere son noktayı koyan Cenk Tosun 'Türkiye'ye geri dönme gibi bir planım yok' şeklinde konuştu.



Yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, 'En az 2-3 yıl daha Avrupa'da forma giymek istiyorum' diyerek hakkında 'Beşiktaş'a geri dönüyor' şeklinde çıkan haberleri de yalanladı.