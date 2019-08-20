Beşiktaş, Kevin N’Koudou için Tottenham'la el sıkıştı

Sol kanat için arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Kevin N'Koudou'nun kiralanması için Premier Lig ekibi Tottenham'la prensip anlaşmasına vardı.



Fransız sol kanat, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.







N'Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı