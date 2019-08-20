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Beşiktaş, Kevin N’Koudou için Tottenham'la el sıkıştı

Sol kanat arayışındaki Beşiktaş yönetimi, transferde ters köşe yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Georges-Kevin N'Koudou’nun kiralanması için İngiliz devi Tottenham ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor / 20 Ağustos 2019 Salı 23:08
Beşiktaş, Kevin N’Koudou için Tottenham'la el sıkıştı

Sol kanat için arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Kevin N'Koudou'nun kiralanması için Premier Lig ekibi Tottenham'la prensip anlaşmasına vardı.

Fransız sol kanat, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.



N'Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı

FormaMarsilyaBeşiktaşMonacoTottenham


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