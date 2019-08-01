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Yeni Malatya deplasmanda turladı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2'nin rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek turladı

Spor / 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:46
Yeni Malatya deplasmanda turladı
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında deplasmandaki maçı 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakayı 77. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini saf dışı bıraktı.

Rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor,  3. ön eleme turunda Sırbistan takımı Partizan ile karşılaşacak.



Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpija karşısında 1-0 kazanarak turu geçtikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

'Kalecimize ırkçı saldırı yapıldı'

Kalecimize yapılan ırkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor. Kenardan ırkçı bir tavır sergilediler. Avrupa'da bu tür şeylerin olmasını yadırgadık.



'Hakem iğrenç maç yönetti'

Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur etmek Türk takımları için zor.'

Yönetim Kurulu UEFA yöneticilerine iletti

Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu Farnolle'nin göz yaşlarına boğulmasından sonra durumu maçta görevli uefa yöneticilerine ilettiler

Sergen YalçınTeknik DirektörYeni MalatyasporMurat YıldırımGökhan Töre


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