TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Fikret Orman ile birlikte açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız. Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Spors ile devam edeceğimize inanıyoruz."



"14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği'yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz."



"En kısa zamanda kulüplere ödeme yapılmasını sağlayacağız."