Beyaz Gazete Ana Sayfa

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklama yaptı.

Spor / 02 Ağustos 2019 Cuma 12:56
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Fikret Orman ile birlikte açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız. Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Spors ile devam edeceğimize inanıyoruz."

"14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği'yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz."

"En kısa zamanda kulüplere ödeme yapılmasını sağlayacağız."

Türkiye Futbol FederasyonuFikret OrmanNihat ÖzdemirKulüpler BirliğiToplantı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar