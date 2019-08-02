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Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe, Deniz Türüç'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Spor / 02 Ağustos 2019 Cuma 20:07
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin, ismi Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir de TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti.

2015'te Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımından transfer olduğu Kayserispor'da 4 sezon geçiren Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon toplam 29 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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