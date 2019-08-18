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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi

2019-2020 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

Spor / 18 Ağustos 2019 Pazar 21:57
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi
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Trabzonspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takım, Alexander Sörloth'un 34. dakikada kaydetti golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 40. dakikasında Aytaç Kara'nın şutunda savunmada Obi Mikel'e çarpıp yön değiştiren top Trabzonspor'un ağlarına gitti ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru değiştirmeyi başaramayan takımlar, birer puana razı oldu.

- Karaman'ın Ekuban ve Abdulkadir Parmak hamlesi yeterli olmadı

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ikinci yarıda peş peşe yaptığı değişiklikler, galibiyet için yeterli olmadı.

Karaman, karşılaşmanın 58. dakikasında Yusuf Sarı'nın yerine Caleb Ekuban, 59. dakikada da Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'ı oyuna dahil etti.

Bordo-mavili takım, bu oyuncuların girmesiyle daha ofansif oynamaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.

- Sörloth'tan gollere devam

Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, skorer performansını sürdürüyor.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu.


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