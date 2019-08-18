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Sinan Engin Galatasaraylılara müjdeyi verdi

Falcao'nun haftaya İstanbul'a geleceğini söyleyen Sinan Engin, "Muhtemelen Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Eğer Monako bir santrafor daha alırsa Falcao'yu yollayacaklar" ifadelerini kullandı.

Spor / 18 Ağustos 2019 Pazar 00:16
Sinan Engin Galatasaraylılara müjdeyi verdi
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Yeni sezonun ilk programında Beyaz Futbol yine gündeme bomba gibi düştü. Futbol gündeminin belirlendiği programda Sinan Engin'den Galatasaray taraftarına sevindiren haber geldi.

Galatasaray'ın haftalardır transfer etmek için uğraştığı ünlü futbolcu Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Engin, ünlü futbolcunun transferinin neredeyse tamamlandığını söyledi. Falcao'nun haftaya İstanbul'a geleceğini söyleyen Engin, 'Muhtemelen Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Eğer Monako bir santrafor daha alırsa Falcao'yu yollayacaklar. Muhtemelen Kalinic ile uğraşıyorlar. Falcao'yla ilgili hiç bir prüz yok.' ifadelerini kullandı.

Radamel FalcaoBeyaz FutbolSinan EnginGalatasarayMonako


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