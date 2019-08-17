Beşiktaş Sivas'ta dağıldı!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 77. dakikada Emre Kılınç attı.



Bu sonuçla Sivasspor sezonu 3 puanla açtı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğindeki ilk lig maçından farklı mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Avcı, Sivasspor’u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları söyledi:



“Galibiyetten dolayı Sivasspor’u tebrik ederiz. Maçtan önceki tespitlerimiz, fizik kalitesi yüksek, sıcak teması ve faul sayısı fazla bir takımla karşılaşacaktık. Onun için özellikle ilk yarı itibariyle çalıştığımız topa sahip olma ve bunu damgalandırma ve de rakibi koşturmayı zaman zaman yaptık. Zaman zaman rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibariyle 1-0 yenik duruma düştük. Dizayn etmeye çalıştığımız sistem ilk yarı itibariyle karşılığını alamadık. 2. yarıda basit bir toptan yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0’dan sonra oyuncuların alışık olduğu düzene döndük, onda da bir cevap alamadık. Oyuna tekrar Beşiktaş takımının girmesi gereken bir durumdan tamamen uzaklaştık. Bir bizim sistemi denedik olmadı, iki onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak bu hafta itibariyle bakacağız. Biran evvel tespitlerimizi yapıp, oyun, oyuncu ve bizler tespitlerimizi yapıp dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem stadyumumuzda seyircimizle beraber umarım ikinci hafta lige galibiyetle başlayan takım kimliğini ortaya koyarız.”

