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Cimbom'da flaş istifa

Hasan Şaş:'Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum'

Spor / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:28
Cimbom'da flaş istifa

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 'Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın.' ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Hasan ŞaşInstagramDenizlisporSüper LigGalatasaray


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