Beşiktaş Sivas'ta dağıldı!

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 77. dakikada Emre Kılınç attı.



Bu sonuçla Sivasspor sezonu 3 puanla açtı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğindeki ilk lig maçından farklı mağlubiyetle ayrılmış oldu.