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Sturridge transferinde hareketli saatler!

Trabzonspor'un annesi ve menajer amcasını Türkiye'ye getirdiği İngiliz golcü Daniel Sturridge'in transferinde son derece hareketli saatler yaşanıyor. Ada basını, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan 29 yaşındaki santrforun Bordo Mavililer'e imza atmasının an meselesi olduğunu duyurdu.

Spor / 16 Ağustos 2019 Cuma 15:50
Sturridge transferinde hareketli saatler!

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına geçen Trabzonspor, uzun bir süredir İngiliz golcü Daniel Sturridge'in peşinden koşuyordu. Bordo-mavililerden aldığı teklifi ilk etapta reddettiği açıklanan 29 yaşındaki santrforun annesi ve manejer amcasının geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi transfer iddialarını yeniden alevlendirmişti.

ESPN'in Büyük Britanya edisyonunda yer alan haberde ise adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan golcü oyuncunun Trabzonspor'la sözleşme imzalamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi. Haberde Fırtına'nın bonservisi elinde olan yıldız isme yıllık 2-3 milyon euro bandında bir maaş ve performans bonusları önerdiği ve transferde sona geldiği belirtildi.

TrabzonsporFenerbahçeBüyük BritanyaTürkiyeBeşiktaş


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