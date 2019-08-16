Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor.



Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi.



Süper Lig’in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor’un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep’in 36 bin 8, Gençlerbirliği’nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu.



Ligde en az Passolig’e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.



Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:



Galatasaray: 964 bin 331



Fenerbahçe: 896 bin 730



Beşiktaş: 753 bin 172



Trabzonspor: 270 bin 735



Atiker Konyaspor: 139 bin 182



Antalyaspor: 104 bin 661



Yeni Malatyaspor: 69 bin 747



Kayserispor: 66 bin 682



Göztepe: 66 bin 383



Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216



Medipol Başakşehir: 52 bin 122



Yukatel Denizlispor: 43 bin 498



Çaykur Rizespor: 42 bin 962



MKE Ankaragücü: 41 bin 596



Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991



Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008



Gençlerbirliği: 20 bin 163



Kasımpaşa: 16 bin 272