Fenerbahçe için Marcos Rojo iddiası!

Stoper bölgesinde yaşanan problemi Zanka transferiyle çözen Fenerbahçe'nin aynı mevkiye bir takviye daha yapması bekleniyordu. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Manchester United'dan ayrılması beklenen Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yla ilgilendiği iddia edilirken Ada basınından konuyla ilgili gelen son haberler büyük heyecan yarattı.



The Times gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Everton'a transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcunun United yönetimine öfkeli olduğunu ve kendisi için en iyi ihtimalin Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu yazdı. Gazete, sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağını yazdı.