Beyaz Gazete Ana Sayfa

Denizlispor, Galatasaray yendi

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor / 16 Ağustos 2019 Cuma 20:01
Denizlispor, Galatasaray yendi
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Yukatel Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Son şampiyon Galatasaray, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekine 3 puanı getiren golleri 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+4'te Hugo Rodallega kaydetti.



9 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor ilk maçında galibiyetle tanışırken Galatasaray 7 sezon sonra ilk hafta maçı kaybetti.

Galatasaray'da Selçuk İnan 29. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçemedi. Marcao ise 35 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray sezona puansız başladı. Yukatel Denizlispor ise Süper Lig serüvenini 3 puanla açtı.

FormaFatih TerimDenizlisporAtatürkGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar