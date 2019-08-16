Denizlispor, Galatasaray yendi

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Yukatel Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Son şampiyon Galatasaray, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekine 3 puanı getiren golleri 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+4'te Hugo Rodallega kaydetti.







9 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor ilk maçında galibiyetle tanışırken Galatasaray 7 sezon sonra ilk hafta maçı kaybetti.



Galatasaray'da Selçuk İnan 29. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçemedi. Marcao ise 35 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.







Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray sezona puansız başladı. Yukatel Denizlispor ise Süper Lig serüvenini 3 puanla açtı.

