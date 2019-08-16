Denizlispor-Galatasaray (CANLI TAKİP)

DENİZLİSPOOR: 0 - GALATASARAY:0



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İLK YARI SONA ERDİ

41' Denizlispor gole çok yaklaştı! Kontatakta Rodallega sağdan gelen Barrow'u gördü. Barrow solundaki Recep'e verdi. O anda Muslera kalesini terk edince Recep topa dokunamadı. Aut.

39' Selçuk İnan soldan köşe vuruşu kullandı, Luyindama'nın kafa vuruşunda yerde seken top kalenin hemen üzerinden auta gitti.

37' Rodallega'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top auta gitti.

29' Penaltı kaçtı! Selçuk İnan kaleci Stachowiak'ı geçemedi

27' Penaltı öncesi Babel sarı kart gördü Sarı Kart - Ryan Babel

27' Penaltı öncesi Lopes sarı kart gördü Sarı Kart - Tiago Lopes

26' Diagne'nin ayağına basan Oğuz sarı kart gördü Sarı Kart - Oguz Yilmaz

26' Galatasaray penaltı kazandı!

22' Denizlispor kalabalık geldi. Rodallega'nın sağdan ortasında top Muslera'da kaldı.

18' Mariano'nun pasında ceza alanında topla buluşan Belhanda yerde kaldı ve hakeme baktı. Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi.

15' Rodallega ceza alanına hareketlenen Barrow'u düşündü, Muslera çıktı ve aldı topu. 8' Galatasaray yine tehlikeli geldi! Jimmy Durmaz'ın pasında Belhanda ceza alanında topla iyi döndü, sol ayağıyla vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.

7' Sol kanatta Mariano'dan sıyrılan Bergdich'in ortasında top Muslera'da kaldı.

6' Babel'in sağdan ortasında savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top yerde sekince kalecinin üzerinden geçip kale sahasına düştü ancak Diagne pozisyonu sezemedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı! Jimmy Durmaz'ın sol kale çizgisinden pasında Diagne'nin yerden vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

3' Zeki soldan köşe vuruşu kullandı. Kale sahasında Babel kafayla topu uzaklaştırdı.

2'Galatasaray sağ kanattan Babel ile hızlı geldi. Onun ortasında topla buluşan Jimmy son çizgiden dışarı çıkardı. Diagne'nin vuruşunda kaleci Adam mutlak golü önledi.



1' Maç başladı.



İLK 11'LER



Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne



