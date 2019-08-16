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Attamah kiralık olarak Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor / 16 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Attamah kiralık olarak Çaykur Rizespor'da!

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir'den Ganalı savunmacı Joseph Attamah'ı kiraladığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz İstanbul Başakşehir FK’den Joseph Attamah’ı kiralık olarak transfer etti.

Çaykur Rizespor’umuz İstanbul Başakşehir FK’den 25 yaşındaki Gana milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah’ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.

Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna sayılarımızla duyurulur.

Çaykur RizesporFormaGana


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