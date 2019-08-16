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Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." dedi.

Spor / 16 Ağustos 2019 Cuma 23:36
Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor-Galatasaray maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk. Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." dedi.


Mustafa CengizAbdurrahim AlbayrakMonacoGalatasaray


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