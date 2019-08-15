Yeni Malatyaspor veda etti, Trabzon turladı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü 7. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.



27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Partizan taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde 100'e yakın taraftar yerlerini alırken, Malatyaspor taraftarları ise kendilerine ayrılan 25 bin 500 kontenjanda 20 bin bilet alarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.







TRABZONSPOR TURLADI



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım 2-2'nin rövanşında Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.



Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Sörloth ve 90+8. dakikada Novak kaydederken Sparta Prag'ın tek golü 78'te Hlozek'ten geldi. Sparta Prag'da Plavsic, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Nwakaeme 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.





