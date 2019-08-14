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Süper Kupa Liverpool'un!

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali'nde maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Chelsea'yi yenen Liverpool kupaya uzandı.

Spor / 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:14
Süper Kupa Liverpool'un!
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea,Beşiktaş Park'ta Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA TEK GOL CHELSEA'DEN

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Liverpool oldu. Kırmızılar, rakibini oyunun ilkbölümünde yarı sahasına hapsetse de Maviler bu oyuna karşılık vermesini bildi.



Maçta dengeyi kuran Londra ekibi Giroud'nun golüyle 36. dakikada öne geçti. İstanbul'dakidev finalin ilk yarısı 1-0 Chelsea'nin üstünlüğüyle sona erdi.

NORMAL SÜRE VE UZATMALAR BERABERE BİTTİ

İkinci yarıya Firmino'nun da oyuna girmesiyle Liverpool fırtına gibi başladı. 48. dakikada Brezilyalı Firmono'nun şutunda Mane, kaleciden dönen topu boş ağlara gönderdi ve skora denge getirdi. Maçın normal süresi Giroud ve Mane'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.



İkinci devrede olduğu gibi uzatmalara da hızlı başlayan Liverpool, Mane'nin 94. dakikadakigolüyle öne geçti.

Maçı bırakmayan taraf bu kez Chelsea oldu. 99. dakikada Abraham'ın yerde kalmasıyla kazanılanpenaltıyı gole çeviren Jorginho tabelayı 2-2'ye getirdi.

ŞAMPİYON LİVERPOOL

İstanbul'daki müthiş final 2-2 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

PedroLiverpoolChelseaBeşiktaş


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