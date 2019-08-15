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Mert Çetin, Roma'ya transfer oldu

Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin, 3 milyon Euro’ya Roma’ya transfer oldu.

Spor / 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:25
Mert Çetin, Roma'ya transfer oldu

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin ile anlaştı.

Mert Çetin menajeriyle birlikte bu akşam Roma'ya uçtu.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

TFF YABANCI SINIRI İSTİYOR

Öte yandan bugün bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı futbolculara sınır getirmek istediklerini söyledi.

Oysa 14 yabancı kuralı çıktıktan sonra Avrupa'ya daha çok Türk oyuncu ihraç etmeye başladık.

Federasyonun bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Milli TakımFenerbahçeNihat ÖzdemirGençlerbirliğiGalatasaray


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