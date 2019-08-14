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Süper Kupa Finali maçı canlı takip!

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali maçı başladı. Maç 0-0 devam ediyor.

Spor / 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:14
Süper Kupa Finali maçı canlı takip!

CANLI ANLATIM

9' Fabinho'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Kepa kurtardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

Liverpool ile Chelsea'nin Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa Finali'nde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Liverpool'da Firmino yedekler arasında yer alırken, Chelsea'de ise durumu belirsizliğini koruyan Fransız yıldı Kante ilk 11'de sahaya çıkacak. İlk 11'ler şu şekilde:

Liverpool: 'Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Henderson - Chamberlain, Salah, Mane.'

Chelsea: 'Kepa - Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson - Jorginho, Kante, Kovacic - Pedro, Pulisic - Giroud.'

PedroLiverpoolBeşiktaş


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