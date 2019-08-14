Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'dan orta sahaya takviye!

Galatasaray, Nzonzi’nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.

Spor / 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:13
Galatasaray'dan orta sahaya takviye!

Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olmasının ardından ön libero arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübüyle görüşmeye başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'A yapılan açıklama şöyle: 'Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'



Sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki Nzonzi'yi 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.

PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fransız futbolcu da transferi müjdeledi.



Sosyal MedyaEuroKamuyu Aydınlatma PlatformuSevillaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar