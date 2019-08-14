Galatasaray'dan orta sahaya takviye!

Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olmasının ardından ön libero arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nzonzi'yi kadrosuna kattı.



KAP'A BİLDİRİLDİ



Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübüyle görüşmeye başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



KAP'A yapılan açıklama şöyle: 'Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'







Sarı-kırmızılı ekibin 30 yaşındaki Nzonzi'yi 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.



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Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fransız futbolcu da transferi müjdeledi.







