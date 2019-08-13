Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.



Maçı Başakşehir 2-0 kaybeden temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligine veda etmiş oldu.



Etkili pozisyonlar yakalamasına rağmen Olimpiyakos deplasmanında istediğini alamayan Medipol Başakşehir yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.



İstanbul'daki maçı da kaybetmişti



Aldığı 2-0'lık mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Turuncu Lacivertliler Olimpiyakos'a karşı İstanbul'da oynadığı maçı da 0-1 kaybetmişti.







