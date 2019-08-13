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Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldiği maçı 2-0 kaybetti

Spor / 13 Ağustos 2019 Salı 23:14
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Maçı Başakşehir 2-0 kaybeden temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligine veda etmiş oldu.

Etkili pozisyonlar yakalamasına rağmen Olimpiyakos deplasmanında istediğini alamayan Medipol Başakşehir yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

İstanbul'daki maçı da kaybetmişti

Aldığı 2-0'lık mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Turuncu Lacivertliler Olimpiyakos'a karşı İstanbul'da oynadığı maçı da 0-1 kaybetmişti. 



OlympiakosYunanistanMedipol BaşakşehirAvrupa Ligi


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