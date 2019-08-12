Pedro Rebocho resmen Beşiktaş'ta

İstanbul'a gelen Portekizli sol bek Pedro Rebocho, bugün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti.



Siyah beyazlılar, Rebocho'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kartal, 24 yaşındaki futbolcuyu 'İyi bayramlar' mesajı ile paylaştığı bir video ile açıkladı.



GEÇEN SEZON FRANSA'DA 12 ASİST YAPTI



24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Guingamp formasıyla toplam 43 maça çıkarken 12 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcu, Fransa Ligi'nde de 8 asist yaparken bu alanda ligin en başarılı beklerinden biri oldu.

