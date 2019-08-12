Beyaz Gazete Ana Sayfa

Maçtan sonra ameliyata alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin 4-1 mağlup olduğu Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu.

Spor / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Maçtan sonra ameliyata alındı

Kafileyle birlikte İstanbul'a dönen Terim, Galatasaray'a da sponspor olan hastanede bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Terim'in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı:

İstanbul'a gelince ameliyat oldu

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

Fatih TerimBel FıtığıGalatasarayAmeliyat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar