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Jardim'den şok Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.

Spor / 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:50
Jardim'den şok Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Radamel Falcao ile ilgili yenibir açıklama yaptı ve Ligue 1'in 2. haftasında Metz ile oynayacakları maçta Kolombiyalı oyuncuyu oyntmak istediğini söyledi.

Falcao'yu "takımda olması durumunda" sahaya süreceğini belirten Jardim, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" dedi.

Jardim daha önce de hücum güçlerinin zayıf olduğunu belirterek yönetime transfer çağrısında bulunmuştu.

Monaco, 17 Ağustos Cumartesi günü 21:00'da deplasmanda Metz'e konuk olacak. Galatasaray ile anlaşmaya varan Falcao, transfer için Monaco'nun yeni bir golcü takviyesi yapmasını bekliyor.

Radamel Falcao17 AğustosMonacoGalatasaray


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