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O transfer bitiyor!

L'Equipe, Lokomotiv Moskova'nın Bayern Münih'le yollarını ayıran Ribery'nin transferini bitirmek üzere olduğunu ileri sürdü.

Spor / 11 Ağustos 2019 Pazar 16:20
O transfer bitiyor!

Bayern Münih'te 12 sezon boyunca top koşturduktan sonra bu yaz boşa çıkan Fransız futbolcu Franck Ribery'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen 36 yaşındaki yıldız ismin geleceği hakkında bu defa da ülkesinden yaratan bir haber geldi

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, deneyimli sol kanat oyuncusunun Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yla yürüttüğü görüşmelerde büyük mesafe katettiğini ve transferin bitmek üzere olduğunu yazdı. Ribery'nni adı, son olarak da Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven ile anılmıştı.

HollandaMoskovaBayern MünihFranck RiberyGalatasaray


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