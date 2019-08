Mesut Özil saldırısında flaş gelişme

26 Temmuz 2019 tarihinde Londra'da bir restoran çıkışında takım arkadaşı Sead Kolasinac'la saldırıya uğrayan Mesut için koruma kararı alındı.



Milliyet'in The Sun'a dayandırdığı haberde, hem Mesut Özil hem de Kolasinac için 24 saatlik bir koruma verildi. Polis araştırmasının hala devam ettiği kaydedilirken, Arsenal kulübü de iki oyuncusunu bu soruşturma kapsamında Premier Lig'de Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna almadı.



Soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, bu nedenle bu hafta için böyle bir karar alındığı aktarıldı. Takım ayrıca deplasmanda olduğu için Mesut ve Kolasinac'ın Londra'da kalması gerektiği bildirildi.









2 Türk'ün bu saldırı kapsamında göz altına alındığı da ifade edilirken, soruşturmanın daha da detaylandırıldığı dile getirildi. Bu nedenle her iki oyuncu 24 saat gözetimde olacak. Konuyla ilgili polis raporlarında da saldırının ciddi bir durum olduğu ve bıçaklı bir saldırı olması nedeniyle can kaybı ihtimalinin sürekli göz önünde bulundurulacağı yazıldı.