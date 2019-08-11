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Ahmet Çalık ısrarı sürüyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var.

Spor / 11 Ağustos 2019 Pazar 16:23
Ahmet Çalık ısrarı sürüyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık'ın adı var.

Teknik Direktör


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