Ahmet Çalık ısrarı sürüyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var.
Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar'ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık'ın adı var.