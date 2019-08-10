Falcao'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte transferi bitirmek için bugün Monaco'ya gitmişti.



Galatasaray'da oynamayı istedğini belirten Falcao, 'Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor.' dedi.







PAZARTESİ İSTANBUL'A GELECEK



TRT Spor'un haberine göre Radamel Falcao, Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Golcü oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Kolombiya basınına konuşan Falcao, 'Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur.' demişti.

