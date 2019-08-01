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Yeni Malatya deplasmanda turladı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2'nin rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek turladı

Spor / 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:46
Yeni Malatya deplasmanda turladı
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında deplasmandaki maçı 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakayı 77. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini saf dışı bıraktı.

Maçın önemli dakikaları

18'inci dakikada Adis Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği şut çerçeveyi bulamadı.
38'inci dakikada ev sahibi ekipte Çekiçi, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
58'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Nejc Vidmar'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66'ncı dakikada Sloven ekibinden Ante Vukusic'in çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vukusic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle kurtardı.
90+6'ncı dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında yay içinde topla buluşan Bifouma, pasını boş durumdaki Jahovic'e bıraktı. Jahovic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Stozice
HAKEMLER: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav
OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin (Dk.87 Brkic), Suljic (Dk.16 Menalo), Savic (Dk.68 Valencic), Endri Çekiçi, Vukusic
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan (Dk.69 Eren), Robin, Murat (Dk.61 Guilherme), Bifouma, Buğra, Fofana (Dk.61 Gökhan Töre), Jahovic
GOLLER: Dk.77 Jahovic (Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Endri Çekiçi (Olimpija Ljubljana)
SARI KARTLAR: Samardzic, Vidmar, Menalo, Valencic (Olimpija Ljubljana) - Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Murat Yıldırım, Fofana, Farnolle, Eren (Yeni Malatyaspor)

Sergen YalçınTeknik DirektörYeni MalatyasporMurat YıldırımGökhan Töre


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