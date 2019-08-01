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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor / 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalini yönetecek hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada; 2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa finalini, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'un yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Arda Kardeşler olacağı açıklandı.

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