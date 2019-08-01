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Lille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi..

Yusuf Yazıcı'yı renklerine katmak için aylardır büyük çaba sarf eden Lille'in Sportif Direktörü Lucas Campos, transferi noktalamak için İstanbul'a geldi.

Spor / 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
Lille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi..

Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ısrarından vazgeçmiyor...

Lille Sportif Direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferi için İstanbul'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin 20 milyon euroya yarına kadar bitmesi bekleniyor.

Fransa'nın Lille Kulübü Yusuf Yazıcı transferi için uzun süredir Trabzonspor ile görüşme halindeydi. Bu kez kulübün Sportif Direktörü Lucas Campos İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi. Taraftar arasındaki görüşmelerin yarına kadar sürmesi bekleniyor. Bonservis bedelinin 20 milyon eurolara çıkması durumunda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun transfere onay vermesi bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp ayrıca Lille'den bir sonraki satıştan da pay istiyor.

TrabzonsporFransaTrabzonspor BaşkanıAhmet Ağaoğlu


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