Beyaz Gazete Ana Sayfa

Emre Mor Galatasaray ile anlaştı

Celta Vigo'nun yeni sezonda kadroda düşünmediği Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelmişti. 21 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarla el sıkıştı.

Spor / 09 Temmuz 2019 Salı 18:39
Emre Mor Galatasaray ile anlaştı

İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen Emre Mor, yeni sezonda transfer yapmak üzere görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI
İstanbul'da G.Saraylı yöneticilerle bir araya gelen 21 yaşındaki milli futbolcu, kulüp ile anlaşma sağladı. Kiralanacak olan yetenekli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

DİSİPLİN SORUNU VAR
Disiplinsiz davranışları nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen Emre, hocasının sözünü dinlemediği gerekçesiyle sık sık kadro dışı bırakılmıştı.



Çıktığı ilk günlerde 'Türk Messi' olarak lanse edilen ve Avrupa'nın devlerini de peşine takan Emre Mor, istediği patlamayı bir türlü gerçekleştirememiş ve futbolundan çok özel yaşantısı ile gündeme gelmişti.




Danimarka liginden Dortmund'a transfer olan Emre Mor, istenilen seviyeye gelemeyince Celta Vigo'ya gönderilmişti. Burada da form tutturamayan 21 yaşındaki futbolcu, uzun süredir milli takıma da çağrılmıyor.

Galatasaray, adaptasyon problemi bulunan Mor için 'son şans' olarak görülüyor.

AvrupaCelta VigoFormaEmre MorMilli Futbolcu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar