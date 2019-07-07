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Galatasaray forvetini buldu

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne'yi satarak Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen ve iyi bir golcü transferi beklenen Galatasaray, Porto'nun golcü oyuncusu Aboubakar ile anlaştı. Sarı kırmızılı ekip yıldız isimle yıllığı 3 milyon eurodan el sıkıştı.

Spor / 07 Temmuz 2019 Pazar 22:02
Galatasaray forvetini buldu

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Babel, Valentin Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki hedefinde daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar var.

PORTO'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Star'da yer alan habere göre; Yönetim bir taraftan geçen sezon 10 milyon euroya Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne ile Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'yu satmaya çalışırken, diğer yandan da 27 yaşındaki Kamerunlu forvetin transferi için Porto ile pazarlıkları sürdürüyor. Aslan, Portekiz kulübüne kiralamak için yaptığı 2,5 milyon euroluk teklife cevap bekliyor.



EDMOND İLE YENİDEN TEMAS

Cim-Bom'un, Teknik Direktör Fatih Terim'in bu hafta içinde transferini bitirilmesini talep ettiği Aboubakar ile yıllık 3 milyon euroya el sıkıştığı belirtiliyor. Bu arada Le Soir, Galatasaray'ın Belçikalı forvet Renaud Emond için Standard Liege'in kapısını çaldığını iddia etti. Haberde Belçika kulübünün 27 yaşındaki golcü için 4 milyon euro istediği kaydedildi.

Vincent AboubakarStandard LiegeTeknik DirektörBeşiktaşGalatasaray


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