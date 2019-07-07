Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

1 yıl mukavelesi kalan 33 yaşındaki forvet, kariyerinin son dönemini İtalya’da geçirmek istiyor. Bu sebeple hafta içinde Beşiktaş Başkanı’yla bir araya gelerek izin talep edecek.

Spor / 07 Temmuz 2019 Pazar 11:55
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Burak Yılmaz, kendisini isteyen Lecce'ye transferine izin vermesi için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek.

İtalyan basını da, tecrübeli golcü için Lecceli yöneticilerin hala Siyah-Beyazlı ekiple temasta olduğunu ve Burak Yılmaz transferinin her an bitebileceğini duyurdu. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken Burak'ın ayrılma isteği sonrasında Lecce'nin işinin kolaylaşacağı vurgulandı. Kral, kariyerini İtalya'da noktalayabilir.

ELDE SADECE GÜVEN KALIYOR
33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la önümüzdeki sezon sonuna kadar mukavelesi bulunuyor. Şimdi ayrılırsa, Beşiktaş'a para da kazandırmış olacak. Siyah-Beyazlı kulüp içinse bu ayrılık durumunda mutlak suretle transfer gerekecek. Larin'i de kiralayan Kartal'ın elinde o bölgede kullanabileceği tek adam olarak Güven duruyor. Zorlu maratona hazırlanan Beşiktaş'ta Burak'ın ayrılığı sonrasında kaliteli bir forvet takviyesi gerekecek.

Fikret OrmanBurak YılmazBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar