Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, transferde en büyük bombayı patlattı. Sarı lacivertliler CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo'nun transferini resmen açıkladı.



De Clo, yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.



Fransız forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduruic'in takımdan ayrılmasının ardından hedefte De Colo vardı.



Nando De Colo'nun NBA seçeneği de vardı fakat elini çabuk tutan Fenerbahçe, THY Euroleague'de yılın transferine imza atmış oldu.