Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe, CSKA Moskova'dan ayrılan Avrupa'nın en değerli oyuncularından Nando De Colo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Spor / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, transferde en büyük bombayı patlattı. Sarı lacivertliler CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo'nun transferini resmen açıkladı.

De Clo, yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Fransız forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduruic'in takımdan ayrılmasının ardından hedefte De Colo vardı.

Nando De Colo'nun NBA seçeneği de vardı fakat elini çabuk tutan Fenerbahçe, THY Euroleague'de yılın transferine imza atmış oldu.

EuroleagueFenerbahçeMoskova


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar