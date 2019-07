Fenerbahçe Vedat Muriç transferini bitirdi

25 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyeceği ifade edildi.



Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un evinde gerçekleşen zirve sonucunda Vedat Muriç transferinde Kanarya mutlu sona ulaştı.



Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ı evine davet etti.



Muriç'in de telekonferansla katıldığı görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.



Öte yandan Semih Özsoy, Muriç'e basında çıkan “Galatasaray'a gitmek istiyorum” şeklinde bir açıklamasının olup olmadığını sordu. Muriç'in de, “Asla öyle bir ifadem olmadı. Galatasaray'da oynamak istiyorum demedim. Yaptığım yazılı açıklamada da böyle bir ifade yok. Fenerbahçe için artık elimden gelen her şeyi yapacağım” dediği kaydedildi.