Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA'dan Trabzonspor kararı

Finansal Fair Play kuralları kapsamında inceleme altında olan Trabzonspor'a UEFA'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili takım Avrupa kupalarına katılabilecek.

Spor / 05 Temmuz 2019 Cuma 17:39
UEFA'dan Trabzonspor kararı

UEFA'nın kulüplerin ekonomilerini denetlemek amacıyla uygulamaya koyduğu Finansal Fair Play kuralları kapsamında, temsilcimiz Trabzonspor da inceleme altındaydı.

AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK
Geçtiğimiz ay birçok kulübe Avrupa kupaları için onay veren UEFA, FFP kapsamında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u bir üst kurula sevk etmişti.

Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi yaşayan bordo-mavili ekip, UEFA'dan güzel haberi aldı.

UEFA yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katımasında herhangi bir engel olmadığını duyurdu.

Süper Ligi dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

UefaTrabzonsporSpor Toto Süper LigTürkiyeAvrupa Ligi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar