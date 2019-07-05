Juventus Milli futbolcuyu açıkladı! 5 yıllık imza!

Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.



1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.



F.BAHÇE BEĞENMEMİŞTİ



Merih, Alanyaspor ile ligde ve kupada 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Genç savunmacı, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti.

