Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı.



Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.