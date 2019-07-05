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Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını saatlerinde gerçekleştirdi.

Spor / 05 Temmuz 2019 Cuma 15:37
Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Teknik Direktör


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