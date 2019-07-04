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Filenin Sultanları dünyanın en iyi 4 takımı arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında İtalya’yı 3-0 yendi ve 2’de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Spor / 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
Filenin Sultanları dünyanın en iyi 4 takımı arasında

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede İtalya'yı 25-21, 25-15 ve 25-21‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaptı ve grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Bu sonuçla birlikte; Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'nde üst üste 2. kez yarı finale yükselerek, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adına yazdırdı.

Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise; yarın oynanacak ABD - Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak. Filenin Sultanları, yarı final mücadelesini 6 Temmuz 2019, cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak.

Salon: Nanjing Olimpik Spor Merkezi

Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Maroszek Wojciech (Polonya)

İtalya: Egonu 12, Sylla 9, Danesi 4, Chirichella 2, Malinov 1, L.Bosetti 1 (De Gennaro, Pietrini 5, Sorokaite, Orro, Fahr)

Türkiye: Ebrar 17, Kübra 12, Zehra 9, Şeyma 8, Meliha 5, Cansu 4 (Simge, Ezgi, Gözde, Hande)

Setler: 25-21, 25-15, 25-21

Süre: 77 dakika (26, 26, 25)

(iha)

BrezilyaNanjingFilenin SultanlarıKadın Voleybol Takımıİtalya


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