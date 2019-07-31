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Yukatel Denizlispor'a Polonyalı orta saha!

Süper Lig'in yeni ekibi, 25 yaşındaki Radoslaw Murawski ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

Spor / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Yukatel Denizlispor'a Polonyalı orta saha!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi takımlarından Palermo'da forma giyen 25 yaşındaki Murawski ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin de transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hoş geldin Radoslaw Murawski, hedef ilk 5.' ifadesini kullandı.

Sosyal MedyaAli ÇetinDenizlisporSüper Ligİtalya


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