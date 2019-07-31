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Galatasaray bir transferi daha açıkladı

Galatasaray Emre Mor ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.

Spor / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29
Galatasaray bir transferi daha açıkladı

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Celta Vigo oyuncusu Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP'A yapılan açıklamada 'Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır' ifadesi kullanıldı.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla 10 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamamıştı.



EMRE MOR'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray resmi Instagram hesabını etiketleyerek 'Yakında görüşmek üzere' notuyla paylaştı.

Emre Mor'un paylaşımına 10 dakikada 50 bine yakın beğeni geldi.

İşte Emre Mor'un paylaşımı;


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