Emre Mor Galatasaray'da

İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği habere göre takımıyla vedalaşan Emre Mor'un Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gideceğini açıkladı.
İspanyol El Desmarque'nin haberine göre Emre Mor bu sabah takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Bu sabah soyunma odasını boşaltan Emre Mor'un Galatasaray'la anlaşmak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi.
Haberde Emre Mor'un sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak katılacağı açıklandı. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de konulacak.
Menajerlik şirketi transferi açıkladı!
WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.