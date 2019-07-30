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CAS, Trabzonspor’un 2010-11 sezonu başvurusunu reddetti!

CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) Trabzonspor'un 2010-11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti. Bordo mavili ekibin, Fenerbahçe'nin yerine kendilerinin şampiyon kabul edilmesine ilişkin yaptığı itiraz, yasal olmayan gerekçelere dayandırıldığı için reddedildi.

Spor / 30 Temmuz 2019 Salı 13:54
CAS, Trabzonspor’un 2010-11 sezonu başvurusunu reddetti!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-11 sezonun tescili ile ilgili FIFA, TFF ve Fenerbahçe'ye karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

Açıklamada, “Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, “Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İşte CAS'ın kararı






Uluslararası Spor Tahkim MahkemesiFenerbahçeŞampiyonAhmet Ağaoğlu


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