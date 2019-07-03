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Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı

Copa America’nın yarı finalinde Brezilya, Gabriel Jesus ve Roberto Firmino’nun golleriyle Arjantin’i 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Spor / 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
Brezilya, Arjantin'i devirdi final biletini kaptı

Copa America’nın yarı final maçında Brezilya ve Arjantin sabaha karşı kozlarını paylaştı. Brezilya’nın Mineirao Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0’la geçti. Sambacılara final biletini getiren golleri ise 19. dakikada Gabriel Jesus ile 71. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America’da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların dev finalde rakibi ise Şili-Peru maçının galibi olacak.

BrezilyaArjantinYükselen


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