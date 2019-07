Voleybolda kadın millilerin zorlu maratonu başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ile 2019 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen medya günü etkinliğine katıldı.



A Milli Takım'ın teknik heyet ve oyuncuları, Çin'de 2-4 Ağustos'ta düzenlenecek, grup liderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ile 23 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.



Millilerin B Grubu'nda ev sahibi Çin, Almanya ve Çekya ile liderlik mücadelesi vereceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hedeflerinin Çin'den olimpiyat vizesi alarak dönmek olduğunu söyledi.



Çok zor ve yorucu bir maratondan geçtiklerini dile getiren Üstündağ, 'Bu ay içinde hem olimpiyat elemesi hem Avrupa Şampiyonası, çok yoğun bir tempo. Oyuncularımız çok fedakarca, inanılmaz efor sarf ediyor. Bunu başaracak güçte olduğumuza inanıyorum. Bu olimpiyat elemesinde zor bir gruptayız. Çin'le son maçı oynayacağız, o maç final maçı olacak diye düşünüyorum. Bizim düşüncemiz, Çin'de olimpiyat vizesi almak. Bunu başaracak güçte bir takıma sahibiz.' ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Üstündağ, dünya ve Avrupa'da yaş ortalaması en genç takıma sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



'Her şeyi çok genç yaşadık. Biliyorsunuz 1 hafta önce 16 yaş altı takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'da İtalya'yı yendi. Altyapıda da üstyapıda da gençleştirdiğimiz bu takımla, bu jenerasyonla hiçbir kaybımız olmadan daha iyi sonuçlar elde ederek hedeflere doğru ilerliyoruz. Bizim hedefimiz, Avrupa, dünya ve olimpiyat. Bizim çıtamız bu. Türk Voleybol Milli Takımı'nın hedefinde ayrım yapmıyoruz. En büyük turnuvaları istiyoruz. Olimpiyata gitmek değil, gittikten sonra derece elde etmek istiyoruz. Türk sporunun en başarılı branşıyız. Bugün dünya dördüncülüğü bizi üzüyor. Türk voleybolunu çok daha iyi günler bekliyor. Voleybolun çok daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz.'



Guidetti: 'Çin ile final oynayacağız'



A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ne hazır olduklarını ifade etti.



Çok uzun ve çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan tecrübeli başantrenör, olimpiyat kotası yolunda en önemli rakiplerinin Çin olduğunu aktardı.



Olimpiyatta mücadele etmeyi, bir sporcunun hayatındaki en önemli turnuva olarak nitelendiren Guidetti, 'Üç maç da çok zorlu geçecek. Almanya, çok güçlü bir rakip ve ilk maçımız onlarla. O karşılaşmayı kazandıktan sonra bir sonraki maç olan Çekya mücadelesini düşüneceğiz. İlk 2 maçı kazandıktan sonra son gün Çin ile final oynayacağız. Bir maçta her şey olabilir. Her şeyimizi bu maç için sahaya koymak istiyoruz.' diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası'yla ilgili de açıklamada bulunan ve ev sahibi olarak mücadele etmenin büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Guidetti, şunları söyledi:



'Seyircinizle, kendi milletinizle oynamanın ne kadar fark oluşturduğunu daha önce tecrübe ettim. Takım öncelikle cesur, bütün kalbi ve tutkusuyla mücadele edecektir. Bizi destekleyenler de bunu gördükten sonra birlikte çok iyi bir takım olacağız. Fikstürümüz çok zorlu fakat her takım için aynı şekilde. Bulunduğumuz şartları kabul etmeli ve o duruma göre hareket etmeliyiz. Şikayet etmekten hoşlanan biri değilim. Her takım eşit şartlarda olduğu için de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.'



Etkinlik, milli voleybolcuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.